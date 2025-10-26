L’auto vola giù dal ponte con cinque ragazzi: muore 25enne, il papà vigile del fuoco arriva per i soccorsi senza sapere che si tratta del figlio

Il 25enne di Calangianus ha perso la vita nella notte mentre andava a una festa di laurea. I suoi amici sono rimasti gravemente feriti.

L’incidente nella notte e la tragedia di una famiglia

Una serata di festa si è trasformata in tragedia nelle campagne di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi è precipitata da un ponte nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Nell’impatto ha perso la vita Omar Masia, 25 anni, originario di Calangianus. Il gruppo era diretto a una festa di laurea quando, per cause ancora in corso di accertamento, la Bmw su cui viaggiavano è finita fuori strada lungo la provinciale Baldu-L’Agnata.

La violenza dello schianto non ha lasciato scampo al giovane. I suoi quattro amici sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Tempio, Arzachena e Sassari. L’intervento di soccorso si è trasformato in un dramma nel dramma: tra i vigili impegnati nelle operazioni di estrazione dei ragazzi dall’abitacolo c’era anche il padre di Omar, ignaro fino a quel momento che una delle vittime fosse proprio suo figlio.

Le indagini e i soccorsi sul luogo dello schianto

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso aderenza lungo un tratto curvo, finendo fuori strada e precipitando per diversi metri dal ponte. L’impatto è stato devastante: la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre i giovani e mettere in sicurezza la zona.

Gli altri quattro occupanti, tutti coetanei della vittima, sono stati ricoverati in gravi condizioni. Gli investigatori stanno cercando di capire se alla base della perdita di controllo ci sia stata una distrazione, l’alta velocità o un improvviso ostacolo sulla carreggiata. Non si esclude nessuna ipotesi, ma le prime rilevazioni sembrano escludere il coinvolgimento di altri veicoli.

Il dolore di una comunità sconvolta

La morte di Omar Masia ha scosso profondamente Calangianus e tutto il territorio di Tempio Pausania, dove la notizia si è diffusa rapidamente nelle prime ore del mattino. Il giovane era molto conosciuto per la sua cordialità e per il legame con la famiglia, stimata e vicina al corpo dei vigili del fuoco. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, tra amici increduli e concittadini che hanno voluto esprimere vicinanza al padre e alla madre di Omar, travolti da un dolore inimmaginabile.