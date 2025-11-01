Bari: giovane travolto e ucciso mentre tentava di aiutare un’auto in difficoltà

Un 25enne di Bitonto è morto all’alba sulla Statale 16 dopo essere sceso dal veicolo per prestare soccorso a un’auto ferma sulla carreggiata.

La dinamica dell’incidente

Un ragazzo di 25 anni, originario di Bitonto, ha perso la vita intorno alle 5 del mattino del 1° novembre lungo la SS16 all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Bari, in direzione Foggia. Il giovane si trovava a bordo di un’auto insieme ad alcuni amici quando il gruppo si è fermato per aiutare un veicolo in panne, fermo sulla carreggiata resa scivolosa da una leggera pioggia caduta nelle ore precedenti. Mentre si trovava a terra, è stato travolto da una Fiat 500 di colore nero sopraggiunta a velocità sostenuta, che non gli ha lasciato scampo.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo stava rientrando da una serata quando ha notato l’auto in difficoltà, decidendo di fermarsi per prestare soccorso. Pochi minuti dopo, l’impatto fatale. Il giovane è morto sul colpo.

I soccorsi e le verifiche sulla Statale

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso della vittima. Al momento non risultano altre persone ferite.

L’intervento ha provocato rallentamenti e code di circa un chilometro, con il traffico bloccato lungo il tratto interessato. Le autorità stanno lavorando per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Le prime ipotesi degli investigatori

Gli accertamenti si concentrano sulle condizioni del fondo stradale e sulla visibilità al momento dell’impatto. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto della Statale e ascoltando i testimoni, tra cui gli amici della vittima. È stato avviato anche un controllo sul conducente della Fiat 500 che ha investito il giovane, per verificare eventuali condizioni psicofisiche alterate, ma al momento non sono emersi elementi particolari.