Puglia, la spiaggia si riempie di cuori: il gesto di un padre per la figlia malata commuove Torre Vado

Decine di cuori disegnati sulla sabbia all’alba a Torre Vado: dietro l’opera, il messaggio silenzioso di un padre per la figlia in ospedale.

La scoperta all’alba sul litorale salentino

La spiaggia di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, si è svegliata all’alba del 29 ottobre con un’immagine inusuale: la sabbia ricoperta da decine di cuoricini, grandi e piccoli, tracciati con precisione fino alla riva. La scena è stata immortalata dal fotografo Antonio Pellico, che ha diffuso le immagini sui social contribuendo alla diffusione del caso. «Questa mattina, sul presto, ho visto sui social che qualcuno aveva iniziato a scattare foto. Ho chiuso lo studio e sono corso in spiaggia. Prima che il vento o il mare cancellasse tutto, con il drone ho ripreso immagini e video in serie», ha raccontato Pellico.

Nel giro di poche ore, la foto è diventata virale, trasformando quella porzione di spiaggia in un simbolo di affetto e delicatezza. L’origine del gesto è rimasta ignota per diverse ore, alimentando ipotesi e curiosità tra residenti e turisti.

Il significato dei disegni e l’identità dell’autore

Nel pomeriggio è emersa la verità: dietro quei cuori c’era l’iniziativa di un padre che aveva voluto dedicare un messaggio d’amore alla figlia ricoverata in ospedale per un delicato intervento agli occhi. L’uomo, rimasto anonimo, avrebbe trascorso la notte a tracciare le forme sulla sabbia, una per ogni pensiero rivolto alla giovane. Il gesto, semplice ma potente, ha assunto valore simbolico nella diffusione online, trasformandosi in una storia di vicinanza emotiva e sostegno familiare.

Le informazioni sul padre sono circolate inizialmente in chat private e solo successivamente sono state confermate. Nessuna rivendicazione pubblica, nessuna ricerca di visibilità: solo un’azione silenziosa, destinata a raggiungere la figlia e, indirettamente, un pubblico molto più grande.

Reazioni e impatto sui social

La diffusione delle immagini ha generato numerosi messaggi di solidarietà e incoraggiamento provenienti da tutta la provincia di Lecce. Molti utenti hanno definito la scena «un antidoto alla durezza dei tempi» o «un gesto che fa bene anche a chi non lo conosce». La scena, osservata dall’alto, ha prodotto un impatto emotivo che ha contribuito al passaparola digitale