Bari Madonnella, Ponte Di Vagno a rischio crolli, vigili rimuovono auto

Allarme sicurezza sotto il ponte Di Vagno: vigili sgomberano i parcheggi dopo il distacco di intonaco e l’esposizione dei ferri. Tecnici comunali al lavoro per le verifiche.

L’intervento dei vigili e lo sgombero dei veicoli

È scattato nel pomeriggio del 31 ottobre l’intervento della Polizia Municipale sotto il ponte Di Vagno a Bari, struttura che collega i quartieri Japigia e Madonnella, dopo la segnalazione della caduta di detriti dai pilastri di sostegno. Alcune porzioni di intonaco si sono staccate lasciando scoperta l’armatura metallica interna, generando una situazione di potenziale pericolo. Per precauzione, l’area sottostante è stata transennata e gli agenti hanno avviato la rimozione delle auto parcheggiate, contattando i proprietari dei veicoli lasciati in sosta.

Un video diffuso sui social e girato da passanti mostra i calcinacci già al suolo e le crepe visibili sui pilastri, confermando lo stato di degrado della struttura. L’intervento è stato immediato anche per evitare che eventuali nuovi distacchi potessero provocare danni alle auto o ai pedoni.

Le verifiche strutturali e le ipotesi sul traffico

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, incaricati di valutare la tenuta statica del ponte e l’entità del degrado. In base all’esito degli accertamenti, sarà stabilito se adottare ulteriori misure di sicurezza, tra cui una possibile riduzione delle carreggiate per limitare il transito dei veicoli in prossimità delle zone considerate a rischio.

Al momento non risultano feriti, ma l’attenzione resta alta. La presenza di armature scoperte fa ipotizzare una condizione di deterioramento legata sia al tempo sia ai fattori atmosferici, elemento che potrebbe richiedere interventi di consolidamento.

Un nodo stradale strategico sotto osservazione

Il ponte Di Vagno è un collegamento ad alto scorrimento, utilizzato quotidianamente da residenti e pendolari. L’eventuale limitazione del traffico rischierebbe di avere effetti significativi sulla viabilità cittadina, soprattutto nelle ore di punta. Le verifiche tecniche proseguiranno nei prossimi giorni per definire un quadro preciso della situazione, mentre l’area resta interdetta per ragioni di sicurezza.