Malgioglio lascia lo studio dopo la lite con Alessia Marcuzzi: scintille a Tale e Quale Show

Battibecco tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi dopo l’esibizione di Samuele Cavallo nei panni di Bon Jovi: la showgirl elogia, il giudice sbotta.

Lo scontro in diretta tra Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio

Scintille in diretta a Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi durante l’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti. Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Samuele Cavallo, chiamato a interpretare Bon Jovi con il brano “Always”. Il cantante ha offerto una performance intensa, ma ha diviso la giuria. Malgioglio, come suo solito, non ha nascosto la delusione: “Io impazzisco per lui. Bon Jovi ha una voce di petto, di testa, è talmente straordinario con questo suo falsetto, questa sua estensione. Ho visto un unico concerto a Udine, sono partito per andarlo a vedere, ad un certo punto c’è una donna che si spoglia e gli butta degli indumenti, quando vado a cantare io mi buttano i boxer”. L’ironia di Giorgio Panariello non si è fatta attendere: “Ma non i boxer che pensiamo noi, proprio i cani, a volte anche i dobermann”. Una battuta che ha strappato risate, ma non ha distolto l’attenzione dal giudizio di Malgioglio, rimasto fermo sulla sua posizione critica.

La replica di Alessia Marcuzzi accende la discussione

Quando è arrivato il turno di Alessia Marcuzzi, il clima si è scaldato ulteriormente. “Samuele, sei bravissimo, sei sempre stato bravo, sei proprio un talento”, ha detto la conduttrice, ricevendo però borbottii di disapprovazione da parte del collega. “Non dico a tutti la stessa cosa, non ho ancora detto niente. E, anzi, secondo me, al contrario di quello che hai detto tu, Cristiano, lui era veramente uguale a Bon Jovi”, ha aggiunto la Marcuzzi. A quel punto, il giudice ha reagito con tono teatrale: “No, no, io non ci sto, io lascio il programma”, suscitando l’intervento immediato di Carlo Conti, che ha cercato di calmarlo: “Ma perché? Potrà avere una sua opinione, no?”. Malgioglio, visibilmente contrariato, ha ribadito: “No, non è possibile, veramente”. Un momento di puro spettacolo che ha infiammato la serata, tra il divertimento del pubblico e l’imbarazzo generale.

Il retroscena e la chiusura di Panariello

Per stemperare la tensione, la stessa Marcuzzi ha raccontato un aneddoto personale: “Al Festivalbar io e Nicola Savino lo abbiamo conosciuto e devo dire che gli somigli molto, le movenze, il modo di fare”. Savino, con la solita ironia, ha replicato: “Beh, l’hai conosciuto molto più tu”. La conduttrice ha sorriso: “Ma non è vero, era lui che guardava”, lasciando intendere che Bon Jovi le avesse rivolto qualche sguardo d’ammirazione. A chiudere il siparietto, ci ha pensato Giorgio Panariello, che ha riportato la discussione su toni più seri: “Questo ragazzo qua è bravo, ha fatto teatro, ha fatto serie televisive, sa cantare benissimo. Sono questi i talenti che dovrebbero essere premiati qui in Italia, e invece andiamo a prenderli all’estero. Ma ce li abbiamo anche qui”. L’applauso del pubblico ha sancito la fine del battibecco e il ritorno della giuria alla normalità, almeno fino alla prossima scintilla in diretta.