Giorgia Meloni fuori di sè dopo l’aumento dello stipendio di Brunetta e la decisione viene revocata

La premier giudica “inopportuno” l’aumento dei compensi al vertice del Cnel, e il presidente Renato Brunetta fa marcia indietro.

La protesta di Giorgia Meloni

La decisione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di innalzare gli stipendi dei propri vertici, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il tetto ai compensi pubblici fissato a 240 mila euro, ha provocato la reazione immediata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito la scelta “non condivisibile e inopportuna”, ritenendola in contrasto con l’attuale situazione economica del Paese. Il provvedimento avrebbe portato il compenso del presidente del Cnel Renato Brunetta a circa 311 mila euro l’anno, con un aumento destinato a essere esteso anche ad altre figure apicali dell’ente. La vicenda, emersa inizialmente attraverso indiscrezioni di stampa, ha scatenato un acceso dibattito politico e istituzionale in poche ore.

Le reazioni della politica e l’intervento di Brunetta

La notizia ha immediatamente offerto argomenti all’opposizione, che ha accusato il governo di incoerenza rispetto alle promesse di contenimento della spesa pubblica, ma ha anche provocato malumori interni alla maggioranza, in particolare nella Lega, che ha preso le distanze dalla decisione nonostante la difesa formale del Cnel come ente costituzionale autonomo. Nel giro di poche ore è arrivata la presa di posizione dello stesso Renato Brunetta, che ha annunciato una retromarcia totale: “Provvederò a revocare con effetto immediato la decisione assunta in Ufficio di Presidenza, relativa al recepimento”. Una scelta che appare come conseguenza diretta della pressione politica e dell’aperta contrarietà espressa dalla premier, determinata a evitare un caso istituzionale destinato a indebolire l’immagine del governo.

Il nodo degli stipendi pubblici e le conseguenze future

La sentenza della Consulta, che ha eliminato il tetto retributivo introdotto anni fa per limitare gli stipendi dei dirigenti statali, ha aperto una fase di incertezza normativa destinata a generare ulteriori tensioni. Il caso del Cnel potrebbe diventare il primo di una lunga serie: diversi enti e organismi pubblici si trovano infatti nelle condizioni di rivedere i compensi interni, con il rischio di innescare un effetto domino su tutta la Pubblica amministrazione. Resta ora da capire se verranno introdotte nuove misure legislative per stabilire criteri uniformi e se il governo intenderà intervenire direttamente per evitare altri aumenti simili. La vicenda si chiude per il momento con la revoca dell’aumento, ma il dibattito sulle retribuzioni dei vertici istituzionali rimane aperto e destinato a proseguire nelle sedi politiche e parlamentari.