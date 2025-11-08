Scontro a distanza tra Diego Dalla Palma e Monica Setta: “Mai da lei” e la Sette: “Ma chi ti ha mai invitato”

Il celebre truccatore annuncia che non parteciperà più ai programmi di Monica Setta, ma la conduttrice replica: “Non l’ho mai invitato, ma porte aperte”.

L’attacco di Diego Dalla Palma

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stylist e truccatore delle star Diego Dalla Palma ha dichiarato di aver deciso di non partecipare più a determinati programmi televisivi. Tra i nomi citati, quello della conduttrice Monica Setta. “Ho una lista di conduttori da cui non metterò piede. L’ho mandata anche alla mia addetta stampa. Molti sono solo i sosia delle loro miserie”, ha affermato, aggiungendo senza esitazione: “Monica Setta, Pierluigi Diaco… da loro mai”. La presa di posizione ha immediatamente fatto rumore, sia per il tono netto sia per il fatto che nessuno dei conduttori nominati aveva mai pubblicamente avuto contrasti con lui. Le sue parole hanno infatti riacceso il dibattito sulla relazione tra opinionisti, ospiti televisivi e padroni di casa dei talk show, spesso al centro di dinamiche di esclusioni reciproche, dissapori e prese di distanza.

La risposta immediata di Monica Setta

La replica di Monica Setta non si è fatta attendere e, contattata dall’Adnkronos, ha scelto di rispondere in modo diretto ma senza alimentare ulteriori tensioni. “Ho letto che Diego Dalla Palma non vuole più essere mio ospite. Piccolo particolare: negli ultimi 20 anni di tv non ricordo di averlo mai invitato, almeno non direttamente e nelle mie trasmissioni”, ha dichiarato la conduttrice. Nel chiarire di non avere mai avuto rapporti professionali con lui, ha aggiunto: “Posso averlo incontrato casualmente ma non abbiamo mai interagito. Contrariamente a lui non ho pregiudizi e sono solita confrontarmi in modo civile”. Una precisazione che ribalta il punto di vista: non sarebbe lei ad averlo perso come ospite, ma lui ad essersi auto-escluso da un invito mai esistito.

La chiusura diplomatica e il messaggio finale

Nonostante il tono secco della prima parte della risposta, Monica Setta ha concluso con un’apertura distensiva, lasciando intendere che non intende trasformare la vicenda in uno scontro personale: “Se cambierà idea le mie porte sono sempre aperte”. Un commento che, oltre a smorzare la polemica, ribadisce la linea di disponibilità rivendicata dalla conduttrice. Dal canto suo, Diego Dalla Palma non ha ancora replicato, ma l’intervista al quotidiano resta un segnale chiaro: lo stylist sembra deciso a selezionare con grande attenzione i contesti mediatici in cui comparire, rivendicando un criterio di distanza anche nei confronti di figure con cui non ha mai collaborato. La vicenda resta aperta, ma già mette in luce quanto il mondo televisivo continui a muoversi anche attraverso scambi pubblici di dichiarazioni e posizioni nette.