Tragedia a Bari: muore soffocata mentre in auto davanti a suo figlio mangia una mozzarella

Una donna di circa 70 anni è morta a Casamassima, soffocata mentre mangiava una mozzarella in auto col figlio, inutili i tentativi di salvarla.

Il malore improvviso durante il tragitto in auto

La tragedia si è consumata questa mattina a Casamassima, in provincia di Bari, quando una donna di circa 70 anni ha perso la vita dopo aver ingerito una mozzarella. L’anziana si trovava in auto insieme al figlio quando ha improvvisamente smesso di respirare. L’uomo, accortosi del malore, ha immediatamente accostato e l’ha estratta dal veicolo nel tentativo di aiutarla, richiamando anche l’attenzione dei passanti che si sono fermati per prestare soccorso.

I tentativi disperati di disostruzione delle vie respiratorie

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio ha provato più volte la manovra di disostruzione, affiancato da alcune persone presenti sul posto. Nonostante gli sforzi, la situazione è precipitata in pochi istanti: il corpo estraneo aveva completamente ostruito le vie respiratorie, impedendo all’anziana di riprendere fiato. Sul luogo sono arrivati i soccorsi allertati immediatamente, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Morte in pochi minuti: indagini per ricostruire l’accaduto

L’episodio si è consumato nel giro di pochissimi minuti, lasciando sotto choc il figlio e i presenti. Le autorità stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica, anche se al momento tutto lascia pensare a un soffocamento accidentale. La salma è stata affidata ai rilievi di rito per stabilire con precisione le cause del decesso.