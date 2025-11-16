L’allarme di Occhetto, “Schlein e Conte diventate maggiorenni”

Achille Occhetto sollecita il centrosinistra a definire un progetto unitario di governo, denunciando rischi per lo Stato di diritto e chiedendo una leadership condivisa.

L’appello di Occhetto contro la frammentazione del centrosinistra

Nelle ultime dichiarazioni, Achille Occhetto ha tracciato un quadro critico della condizione del centrosinistra italiano, sottolineando l’urgenza di una proposta politica unitaria in vista delle prossime elezioni. L’ex segretario del Pci ha richiamato l’attenzione sul malcontento crescente nei confronti delle politiche economiche e sociali dell’esecutivo, evidenziando come, a suo giudizio, le diverse forze progressiste abbiano mostrato capacità di mobilitazione, pur tra difficoltà organizzative. Occhetto ha contestato l’atteggiamento di scetticismo diffuso in alcuni settori della sinistra, affermando che una tale impostazione rischia di generare confusione strategica e di indebolire qualsiasi prospettiva alternativa.

Unità, programma comune e tutela dello Stato di diritto

Nel suo intervento, Achille Occhetto ha messo in guardia rispetto ai pericoli che, a suo avviso, attraversano lo scenario europeo e internazionale. Ha sostenuto che la priorità debba essere la costituzione di una “alleanza democratica”, una formula più ampia della semplice alleanza di centrosinistra, con l’obiettivo di salvaguardare i principi costituzionali. L’ex leader ha insistito sulla necessità di avviare immediatamente un cantiere programmatico, definendo insieme le priorità da proporre al Paese. Ha indicato come elemento centrale la questione del lavoro, collegata alla redistribuzione della ricchezza, con l’idea di unire il lavoro intellettuale e materiale, il ceto medio in difficoltà e i settori produttivi. Occhetto ha chiarito che un programma non può accogliere integralmente le richieste di ogni forza politica coinvolta, ma deve individuare con precisione i punti essenziali su cui costruire una proposta coerente.

Il nodo della leadership e il metodo per scegliere un candidato

Un ulteriore elemento analizzato da Achille Occhetto riguarda la questione della leadership del futuro schieramento progressista. Ha osservato che, a differenza della coalizione di centrodestra, il centrosinistra non ha ancora definito un metodo condiviso per individuare il proprio candidato. Ha suggerito di assumere un approccio pragmatico, indicando come riferimento il modello della coalizione guidata dal partito più votato, qualora non emergesse un accordo differente. L’ex segretario ha invitato le forze politiche coinvolte a compiere un passo avanti, assumendosi responsabilità e dimostrando capacità di sintesi. Ha infine criticato la proliferazione di ipotesi non strutturate, considerandole un elemento di debolezza politica che, a suo giudizio, favorisce gli avversari.