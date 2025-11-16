Il giudizio dell’Economist sul governo più longevo degli ultimi anni, “Meloni? Un politico eccezionale”

Un’analisi dell’Economist racconta l’evoluzione di Giorgia Meloni, la stabilità del governo e il peso diplomatico acquisito dall’Italia negli ultimi anni.

La longevità del governo e la sorpresa degli osservatori internazionali

Nel suo approfondimento dedicato a Giorgia Meloni, l’Economist ha evidenziato come l’attuale esecutivo sia tra i più duraturi della storia repubblicana recente. L’analisi, illustrata da Christopher Lockwood, sottolinea che l’esecutivo guidato dalla presidente del Consiglio ha raggiunto un livello di stabilità politica superiore a quello ottenuto da molti dei suoi predecessori. Secondo Lockwood, il governo attuale rappresenta il terzo più longevo della Repubblica, un dato che ha attirato l’attenzione degli osservatori internazionali. Nel video diffuso dalla testata, viene spiegato che Meloni è “il premier più longevo in circa 15 anni”, un risultato collegato anche alla capacità di mantenere coesa una coalizione composta da partiti con identità diverse. L’Economist ha definito sorprendente il percorso della leader di Fratelli d’Italia, considerando le sue origini politiche e il ruolo crescente assunto dall’Italia nei principali contesti diplomatici europei.

Il percorso politico e la trasformazione di Fratelli d’Italia

Nell’analisi viene ripercorsa la storia politica di Giorgia Meloni, a partire dagli esordi giovanili nel Movimento Sociale Italiano, fino alla nomina nel governo guidato da Silvio Berlusconi nel 2008, quando a 31 anni divenne il ministro più giovane del dopoguerra. Lockwood ricorda la rottura successiva con l’alleanza di centrodestra e la nascita, nel 2012, di Fratelli d’Italia, inizialmente considerato un partito marginale. L’Economist sottolinea come la leadership maturata nel tempo abbia permesso alla formazione politica di diventare progressivamente un punto di riferimento nazionale, fino alla vittoria elettorale del 2022. L’evoluzione del partito è descritta come un processo che ha trasformato una realtà di nicchia in un attore del panorama istituzionale europeo, sostenuto da una coalizione che comprende anche forze con orientamenti più centristi o euroscettici. Secondo il quotidiano britannico, l’assetto della coalizione contribuisce a limitare eventuali svolte radicali, mantenendo un equilibrio tra posizioni diverse sulla politica interna ed europea.

Il ruolo in Europa, le scelte economiche e le prospettive del governo

L’Economist dedica ampio spazio anche alla collocazione internazionale dell’Italia, osservando come il governo guidato da Giorgia Meloni abbia assunto toni più moderati rispetto alle aspettative iniziali di alcuni osservatori. Lockwood afferma che l’Italia ha ottenuto una posizione rilevante nei principali tavoli diplomatici europei, mantenendo una linea cooperativa con i partner dell’Unione. Il commento ricorda inoltre che l’Italia ha ricevuto la quota più consistente dei fondi europei destinati alla ripresa post-pandemica, pari a 194 miliardi di euro, elemento che secondo l’Economist ha contribuito alla scelta di non adottare posizioni di forte contrasto con Bruxelles. L’analisi riflette però anche sulle sfide future, come la necessità di accelerare l’attuazione delle riforme e di sostenere una crescita economica che le previsioni collocano allo 0,7%. Lockwood conclude osservando che l’attuale equilibrio politico appare efficace nel mantenere il consenso, pur presentando alcuni limiti strutturali nella capacità di intervento riformatore.