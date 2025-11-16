Meloni salta sul palco a Napoli e scoppia la polemica, Sandro Ruotolo, “Fascistella in gita”

Le accuse della sinistra contro Giorgia Meloni dopo il comizio a Napoli, tra cori, attacchi politici e la risposta della premier sul voto in Campania.

Le critiche della sinistra dopo il comizio del centrodestra

L’immagine della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che salta sul palco di Napoli al ritmo di “chi non salta comunista è”, durante l’evento conclusivo della campagna elettorale per Edmondo Cirielli, ha alimentato un acceso dibattito politico. Tra i più duri nelle reazioni c’è stato Sandro Ruotolo, responsabile comunicazione del Partito democratico, che ha giudicato la scena come un comportamento inadeguato per rappresentanti istituzionali di primo piano. Nel suo intervento, Ruotolo ha definito quel momento un gesto non rispettoso verso gli avversari politici, ricollegandolo a vecchie contrapposizioni ideologiche ritenute superate. L’eurodeputato ha inoltre criticato la scelta di proporre misure economiche rivolte esclusivamente ai residenti della regione, giudicandole promesse legate alla campagna elettorale. Le sue considerazioni si sono inserite in una reazione più ampia della sinistra, che ha interpretato i toni del comizio come una semplificazione del confronto politico regionale.

La risposta della premier sui temi economici e sulle alleanze

Dal palco del Palapartenope, Giorgia Meloni ha concentrato gran parte del suo intervento sulle proposte economiche del centrosinistra, respingendo con fermezza l’idea di una patrimoniale definita “ricetta tardo-comunista”. La presidente del Consiglio ha sottolineato la distanza tra il programma della maggioranza e alcune ipotesi avanzate dagli avversari politici, rimarcando la volontà di difendere la linea economica dell’esecutivo. Ha inoltre parlato della Campania come di una regione che potrebbe diventare un punto centrale dello sviluppo del Mezzogiorno, a condizione di un cambio di guida politica. Nel suo discorso ha citato episodi della vita politica regionale, criticando pratiche considerate superate e sostenendo che il centrodestra offrirebbe un modello alternativo. L’intervento ha ripreso temi già emersi in precedenti campagne elettorali, incentrati sulla necessità di migliorare la gestione amministrativa e promuovere nuove opportunità di crescita territoriale.

Lo scontro su De Luca, Fico e le alleanze in Campania

Una parte rilevante del comizio è stata dedicata ai rapporti interni al centrosinistra, in particolare al rapporto tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca. La presidente del Consiglio ha ricordato come l’ex presidente della Camera avesse in passato criticato duramente la gestione regionale guidata da Vincenzo De Luca, mettendo in contrasto quelle posizioni con l’attuale sostegno al candidato del centrosinistra. Nel suo intervento, Meloni ha definito tale asse politico come un esempio di incoerenza, sottolineando le divergenze tra le dichiarazioni del passato e le scelte recenti. Secondo la presidente del Consiglio, la coalizione avversaria presenterebbe una linea politica non omogenea, costruita più sulla convenienza elettorale che su una visione programmatica condivisa. Ha poi invitato gli elettori a valutare queste dinamiche in vista del voto regionale, sostenendo che il candidato Edmondo Cirielli rappresenterebbe una proposta alternativa rispetto a quanto finora sperimentato in Campania.