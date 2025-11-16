Scontro a Otto e Mezzo: Giannini critica duramente Meloni, “Nemici inventati per coprire i vuoti”

A Otto e Mezzo, l’editorialista Massimo Giannini critica duramente Giorgia Meloni, accusandola di usare propaganda e nemici esterni per nascondere risultati insufficienti.

Le accuse sulla comunicazione politica della premier

Durante la trasmissione televisiva Otto e Mezzo, l’editorialista Massimo Giannini ha rivolto una serie di critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che il suo stile comunicativo sarebbe improntato più alla spettacolarizzazione che alla sobrietà. Nel suo intervento, Giannini ha richiamato figure politiche del passato, sottolineando come, a suo giudizio, alcuni predecessori fossero altrettanto attenti alla propaganda ma più misurati nei toni. Le sue osservazioni hanno insistito sul fatto che la narrazione governativa identificherebbe frequentemente nemici esterni, attribuendo loro ostacoli che, secondo il commentatore, non troverebbero riscontro nei risultati ottenuti.

Le critiche sui rapporti tra governo e istituzioni indipendenti

Nella sua analisi, Massimo Giannini ha richiamato anche i recenti contrasti fra l’esecutivo e istituzioni come la Banca d’Italia e l’Istat. A suo avviso, le reazioni alla valutazione della manovra economica evidenzierebbero uno stato di tensione da parte del governo. L’editorialista ha citato il riferimento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, secondo cui le osservazioni degli enti indipendenti avrebbero rappresentato una critica particolarmente severa. Questa dinamica viene interpretata da Giannini come un segnale di difficoltà nella gestione del confronto pubblico sulle misure economiche adottate. Il commentatore ha poi collegato tali posizioni a una strategia comunicativa orientata a difendere la narrativa governativa anche di fronte a dati statistici sfavorevoli.

Il ragionamento sui consensi e sulla tenuta politica

L’intervento di Massimo Giannini si è soffermato infine sulla questione del consenso. Ha ricordato che la vittoria elettorale della presidente del Consiglio si è basata sul 26% dei voti espressi, in un contesto di affluenza al 60%, evidenziando come tale dato corrisponda al 16% degli aventi diritto. La persistenza di un livello di consenso elevato viene analizzata dall’editorialista attraverso la lente della debolezza delle opposizioni. Secondo la sua valutazione, la stabilità dell’attuale maggioranza deriverebbe anche dal fatto che alcune categorie sociali, pur non essendo del tutto soddisfatte, preferirebbero mantenere lo status quo in assenza di un’alternativa credibile. Nell’intervento televisivo, Giannini ha avanzato l’ipotesi di un possibile futuro momento di crisi politica, collegando tale prospettiva alle scelte del governo in materia di politica economica.