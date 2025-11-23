Gruber contro Meloni: lo scontro sui ministri Nordio e Roccella infiamma La7

Lilli Gruber accusa Giorgia Meloni di aver scelto ministri che rappresentano una cultura politica reazionaria, interrompendo il dibattito in studio dopo un acceso monologo.

Il monologo di Gruber che accende lo studio

Tensione altissima negli studi di La7 durante l’ultima puntata di Otto e mezzo. La conduttrice Lilli Gruber ha rivolto un messaggio diretto ai telespettatori commentando le recenti dichiarazioni dei ministri Carlo Nordio ed Eugenia Roccella.

Secondo Gruber, le loro posizioni non sarebbero frutto di episodi isolati, ma rappresenterebbero una linea politica coerente con l’orientamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Volevo dire alle telespettatrici e ai telespettatori: non stiamo parlando di battute. Sono tre anni e più che Giorgia Meloni con i ministri che lei ha scelto, perché Roccella e Nordio non sono solo i parlamentari di Fratelli d’Italia, ma lei li ha scelti come ministri. Quindi immaginiamo che siano rappresentativi di questa cultura di destra reazionaria che difende Giorgia Meloni, perché sennò bisognerebbe mettere degli altri ministri».

Le sue parole hanno polarizzato immediatamente la discussione. Il riferimento era al dibattito sulle scelte culturali e politiche del governo, che per la conduttrice tracciano un quadro preciso e non episodico.

Il tentativo di replica e il confronto mancato

Dopo il monologo, l’opinionista Annalisa Terranova ha provato a replicare, sostenendo che le interpretazioni della conduttrice fossero forzate.

Tuttavia Gruber ha mantenuto il controllo della conversazione, evitando di approfondire le obiezioni e riportando la discussione sui toni iniziali.

Il clima è diventato sempre più teso quando è emerso il tema dei messaggi contro la presidente del Consiglio comparsi durante alcune manifestazioni, che hanno alimentato ulteriori polemiche sul linguaggio politico e sulla dialettica tra governo e opposizioni.

Nel corso del dibattito, la conduttrice ha ribadito che, a suo giudizio, la scelta dei ministri rappresenterebbe un elemento politico non marginale per valutare la visione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

La critica alla linea del governo e le reazioni del pubblico

Secondo Gruber, le dichiarazioni di Nordio e Roccella si inseriscono in una strategia comunicativa coerente con l’identità ideologica del governo. La conduttrice ha insistito sul fatto che i due ministri non siano semplici parlamentari, ma figure scelte direttamente dalla presidente del Consiglio per incarichi chiave.

La sua critica ha generato discussioni anche sui social, dove molti utenti hanno commentato l’intervento, divisi tra chi sostiene la linea della giornalista e chi ritiene che il programma non abbia dato spazio al contraddittorio.

Nel finale della trasmissione, il tentativo di Terranova di aprire un confronto più ampio non ha trovato spazio, segnando un’ulteriore frattura tra ospiti e conduzione. La puntata si è chiusa senza un vero dibattito, lasciando un clima di tensione che ha acceso il confronto politico del giorno successivo.