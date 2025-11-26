Ruba a un cellulare e viene pestato dalla vittima, il malvivente è in fin di vita

A Milano, un uomo senza documenti è stato gravemente ferito dopo essere stato picchiato da un 19enne ucraino che lo accusava di avergli rubato il cellulare.

Aggressione nel fast food vicino alla stazione Centrale

Un uomo privo di documenti identificativi è ricoverato in condizioni critiche dopo una violenta aggressione avvenuta in un fast food di piazza Luigi di Savoia, a pochi passi dalla stazione Centrale di Milano. L’episodio si è verificato nella serata di domenica 23 novembre, quando, secondo una prima ricostruzione, il ferito avrebbe sottratto il telefono cellulare a un ragazzo ucraino di 19 anni. Il giovane, resosi conto del furto, avrebbe inseguito l’uomo fino all’interno del locale, dando poi avvio a una colluttazione molto violenta.

La scena, ripresa da alcuni presenti, è stata diffusa sui social tramite la pagina “Welcome to favelas”, mostrando il momento dell’aggressione e l’intervento di altre persone che assistevano all’accaduto. Secondo quanto riferito, il 19enne avrebbe colpito più volte il presunto ladro, provocandogli gravi traumi che hanno reso necessario un immediato soccorso. L’episodio ha attirato rapidamente l’attenzione delle persone nella zona, che hanno chiesto l’intervento delle autorità.

Il soccorso dei presenti e l’intervento della Polfer

Quando gli agenti della Polfer sono arrivati sul posto, hanno trovato il ferito riverso a terra in condizioni drammatiche. Alcuni cittadini, resisi conto della gravità della situazione, avevano già iniziato a praticare un massaggio cardiaco nel tentativo di mantenerlo cosciente fino all’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli.

Il personale medico ha disposto la prognosi riservata, considerata la gravità dei traumi riportati. Al momento non è stato possibile risalire all’identità del ferito, poiché sprovvisto di documenti e non in grado di comunicare con i sanitari. Le sue condizioni restano critiche, e saranno necessari ulteriori esami per valutare il quadro clinico completo.

Denuncia per il giovane e indagini in corso

Il ragazzo ucraino di 19 anni, individuato dagli agenti e ritenuto responsabile dell’aggressione, è stato denunciato per lesioni gravi. Gli investigatori stanno acquisendo tutte le immagini disponibili, incluse quelle del circuito di videosorveglianza della zona, per ricostruire con precisione le fasi dell’episodio e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Le autorità stanno inoltre lavorando per accertare l’identità dell’uomo ferito e comprendere se fosse già noto alle forze dell’ordine. La vicenda rimane aperta e sotto osservazione, mentre gli inquirenti attendono aggiornamenti sulle condizioni cliniche del ricoverato e proseguono nella raccolta delle testimonianze utili.