Elezioni, Rizzo denuncia: “Italiani lontani dalle urne, politica in difficoltà”

Dopo l’1,09% ottenuto in Veneto, Marco Rizzo evidenzia la crisi del sistema elettorale, sottolineando astensione crescente e mancanza di alternative politiche percepite dagli elettori.

Lo sfogo post-voto e l’analisi del risultato in Veneto

Dopo aver ottenuto l’1,09% alle Regionali del Veneto, Marco Rizzo, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, ha affidato ai social una riflessione sulla tenuta del sistema politico italiano. Nel suo primo intervento, pubblicato su Facebook, il dirigente ha evidenziato un quadro complesso, sostenendo che il problema non riguarderebbe soltanto il risultato ottenuto dal suo movimento. «Il sistema elettorale non sta crollando, ma è certamente in grande difficoltà», ha scritto.

Rizzo ha poi ricordato l’impegno profuso dalla sua formazione politica, parlando di un periodo di trasformazione generale che starebbe interessando gli assetti istituzionali e sociali. «Al di là dei nostri risultati contingenti, per cui ci abbiamo messo la mente e il cuore, siamo dentro ad un periodo di grande cambiamento. Fino a quando mi sarà possibile, ho inteso esserne protagonista. Confido che questa impostazione di vita possa essere contagiosa anche per ognuno di voi». Le sue parole hanno voluto collocare l’esito elettorale in una dimensione più ampia, secondo una prospettiva che guarda al lungo periodo.

Astensione e rappresentatività: il nodo evidenziato da Rizzo

Nel suo secondo intervento, Rizzo ha concentrato l’attenzione sul tema dell’astensione, elemento da lui indicato come il dato più rilevante della tornata elettorale. A suo giudizio, la scarsa partecipazione al voto costituirebbe un segnale di seria difficoltà per il sistema democratico. «La maggioranza degli Italiani non va più a votare», ha scritto, portando come esempio i dati relativi alle tre regioni recentemente al voto. Il nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani, nonostante il 65% ottenuto, rappresenterebbe «solo 1 su 4». Un trend analogo, secondo Rizzo, sarebbe riscontrabile anche in Campania e Puglia, dove l’affluenza si sarebbe mantenuta su livelli molto bassi.

«Questa è obiettivamente una delegittimazione democratica della pessima classe dirigente della politica», ha aggiunto, sottolineando come la distanza tra elettori e istituzioni sia destinata a crescere in assenza di una proposta alternativa credibile. Nella sua lettura, il sistema attraverserebbe una fase di crisi profonda, senza che ciò si traduca però in un’imminente trasformazione, proprio perché non emergerebbe ancora un’opzione politica in grado di catalizzare la domanda di cambiamento.

I risultati recenti e la crescita lenta del movimento

Nonostante il risultato modesto, Rizzo ha invitato a non interpretare l’esito veneto come un fallimento politico. Ha infatti ricordato il progresso ottenuto nelle ultime consultazioni affrontate dal movimento, delineando una crescita che, pur limitata, sarebbe coerente con le aspettative di partenza. «Risulta ancora modesto rispetto agli obiettivi di cambiamento che ci siamo prefissi. Ma siamo sulla strada giusta», ha dichiarato.

Il candidato ha citato tre appuntamenti elettorali ravvicinati: lo 0,8% nelle Marche, l’1% in Calabria e l’1,1% in Veneto, considerandoli segnali di un consolidamento progressivo, da costruire attraverso progetti politici e organizzativi più strutturati. La valutazione del leader di Democrazia Sovrana Popolare punta dunque a definire un percorso di crescita graduale, pur nel contesto di un quadro nazionale complesso e privo, al momento, di alternative pienamente riconoscibili dagli elettori.