Dopo la frase su De Martino, Belén appare provata e il web si interroga

Un video mostra Belén Rodriguez in difficoltà durante un intervento al Vanity Stories 2025, dopo aver ritrattato parzialmente alcune dichiarazioni fatte a Belve su Stefano De Martino.

Il video diffuso online e la ritrattazione delle parole su De Martino

Sta circolando da ore un filmato in cui Belén Rodriguez appare in lieve difficoltà mentre rilascia un’intervista sul palco del Vanity Stories 2025. La conduttrice argentina è tornata su una frase pronunciata a Belve, nella quale sembrava ammettere di aver “picchiato tutti i suoi ex compagni”, compreso l’ex marito Stefano De Martino.

Davanti al pubblico, per la prima volta dopo la messa in onda dell’intervista su Rai2, Belén ha scelto di precisare quelle affermazioni, spiegando di essersi espressa con superficialità e di aver voluto descrivere soprattutto un tratto culturale argentino, più che fatti concreti della sua vita privata. Tuttavia, durante l’intervento, la showgirl è apparsa rallentata, con una certa fatica nell’esprimersi con la consueta fluidità. Le immagini, che la mostrano in un momento di evidente fragilità, sono state ampiamente condivise sui social, contribuendo a generare un dibattito sulle sue condizioni.

La reazione del pubblico e l’attesa di una spiegazione da parte della showgirl

Fino a questo momento, nessuno del suo entourage ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul comportamento di Belén durante l’evento. Secondo quanto appreso, la conduttrice dovrebbe pubblicare a breve un contenuto su Instagram – un post o una story – per chiarire l’accaduto e spiegare ai fan cosa l’abbia messa in difficoltà in quel momento.

Intorno alla showgirl si è comunque creato un clima di sostegno, con numerosi utenti che hanno espresso vicinanza e preoccupazione. La diffusione del video ha infatti riportato l’attenzione su un lato più vulnerabile della conduttrice, spesso raccontato dagli stessi media, soprattutto in occasione di eventi personali complessi che nel tempo hanno segnato il suo percorso pubblico e privato.

I precedenti racconti sulla salute e il rapporto con la fragilità

Non è la prima volta che Belén Rodriguez parla apertamente delle sue difficoltà. Due anni fa, a pochi mesi da un ricovero dovuto a una fase depressiva, aveva raccontato a Domenica In il periodo duro che aveva affrontato e la necessità di ricorrere a cure mirate. Quest’anno, invece, era intervenuta commentando la canzone portata da Fedez al Festival di Sanremo, prendendo posizione sull’utilizzo degli psicofarmaci e condividendo la propria esperienza, affermando di aver fatto ricorso a terapie farmacologiche per superare un momento particolarmente severo della sua vita.

La conduttrice aveva spiegato come la richiesta di aiuto avesse rappresentato la svolta per ritrovare stabilità e serenità. Ora l’attenzione è rivolta al chiarimento che la stessa Belén si prepara a fornire, un intervento atteso dai suoi sostenitori e destinato a fare luce su ciò che è accaduto durante l’evento di Vanity Fair.