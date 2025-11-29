Taranto, auto piomba sui tavolini del bar: paura tra i presenti

Una vettura finisce contro l’area esterna di un locale in via Mediterraneo a Taranto, dopo un impatto tra due auto. Nessun ferito, danni ingenti.

Grave incidente in serata a Taranto

Un violento scontro tra due auto ha creato grande paura nella serata di ieri, venerdì 28 novembre in via Mediterraneo, a Taranto, quando un veicolo ha centrato i tavolini esterni di un bar.

Le prime ricostruzioni indicano che una macchina stava tentando di immettersi in corsia quando è stata urtata da un’altra auto in transito.

L’impatto ha sbalzato il veicolo fuori controllo, facendolo finire direttamente contro le panche posizionate davanti all’ingresso del locale, tra il panico di chi si trovava nelle vicinanze.

I presenti hanno raccontato attimi di apprensione mentre la vettura scivolava verso la zona esterna del bar, sollevando detriti e provocando un forte rumore.

Paura tra i cittadini ma nessun ferito

Nonostante la dinamica estremamente pericolosa, al momento dello schianto nessun cliente era seduto nell’area esterna del locale.

La fortuna ha evitato conseguenze gravi: non risultano feriti tra gli automobilisti né tra i passanti che si trovavano lungo il marciapiede di via Mediterraneo.

L’auto che ha terminato la sua corsa davanti al bar è risultata gravemente danneggiata, con la carrozzeria quasi completamente distrutta dopo il doppio impatto.

I proprietari del locale, giunti rapidamente sul posto, si sono mostrati comprensibilmente scossi dalla scena, osservando i danni provocati alle strutture esterne.

Traffico rallentato e rilievi sulla dinamica

L’incidente ha causato rallentamenti nel traffico della zona, con gli automobilisti costretti a procedere lentamente mentre gli agenti effettuavano i rilievi.

Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica per accertare eventuali responsabilità e verificare la posizione dei veicoli al momento dell’urto.

Le immagini diffuse da Francesco Manfuso, che ha immortalato la scena, mostrano l’auto accartocciata davanti ai tavolini, evidenziando la forza dell’impatto e il rischio corso da chi lavorava o transitava nei pressi del bar.