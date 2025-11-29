Gaffe in Argentina: Telefe scambia Gasperini per il trufatore travestito di Mantova

Il caso del mantovano travestito da madre defunta per incassare la pensione genera un clamoroso equivoco in Argentina, dove Telefe inserisce un meme con Gasperini come fosse reale.

Il caso mantovano e il meme diventato “notizia”

La vicenda del 57enne di Borgo Virgilio in provincia di Mantova, scoperto mentre si presentava all’anagrafe travestito da madre morta per continuare a percepirne la pensione, ha avuto una risonanza internazionale.

Dopo l’emersione della truffa, sui social sono circolate immagini che mettevano a confronto la foto dell’anziana e quella del figlio camuffato, completo di parrucca, rossetto e orecchini.

L’assurdità del caso ha alimentato la viralità sui social e, su X, alcuni utenti hanno sovrapposto per scherzo il volto dell’allenatore Gian Piero Gasperini all’immagine del truffatore.

Il fotomontaggio, nato come burla, ha però superato i confini del web diventando protagonista di un errore giornalistico dall’altra parte del mondo.

La gaffe del telegiornale Telefe Noticias

Il canale argentino Telefe Noticias, che conta oltre due milioni di iscritti su YouTube, dedica un servizio al caso avvenuto in Italia inserendo nel montaggio anche il meme con il volto di Gasperini, scambiandolo per un’immagine autentica del truffatore.

Il servizio alterna filmati originali e repertori, ma include anche il fotomontaggio senza alcuna precisazione sulla natura scherzosa della foto.

Il video, una volta pubblicato, supera velocemente le 27 mila visualizzazioni.

Nei commenti, molti utenti – soprattutto italiani e appassionati di calcio – notano immediatamente l’errore, sottolineando come l’allenatore della Roma sia stato inconsapevolmente trasformato nel protagonista della vicenda.

La diffusione del servizio genera reazioni ironiche e critiche, mettendo in evidenza l’impatto della notizia.

La rimozione del video e la diffusione online

L’emittente rimuove successivamente il video, probabilmente accorgendosi della svista. Tuttavia, screenshot e meme continuano a circolare. La rimozione non impedisce che il contenuto rimanga accessibile attraverso condivisioni, commenti e repost.

L’equivoco, nato da uno scherzo su X, diventa una fake news a livello internazionale, trasformando per qualche ora Gasperini in un protagonista del caso mantovano.

L’episodio evidenzia quanto la rapidità di diffusione delle immagini online possa generare fraintendimenti, soprattutto quando un contenuto satirico viene scambiato per fonte attendibile.