Tatiana Tramacere scomparsa da giorni a Nardò: indagini sulla 27enne che aveva con sé telefono e documenti

La 27enne Tatiana Tramacere è sparita il 24 novembre da Nardò. Forze dell’ordine al lavoro su geolocalizzazione e spostamenti per ricostruire le ultime tracce della giovane.

Ricerche in corso a Nardò

La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata segnalata il pomeriggio del 24 novembre, quando la giovane si è allontanata dalla sua abitazione nel centro di Nardò intorno alle 15.30.

Da quel momento non ha più dato notizie di sé. Le ricerche si sono attivate subito e il 28 novembre, in prefettura a Lecce, si è tenuto un tavolo tecnico per coordinare uomini e mezzi, compresi i tentativi di geolocalizzare lo smartphone che la ragazza avrebbe portato con sé.

Secondo fonti informate, i controlli sul territorio sono capillari e l’ipotesi di un allontanamento volontario viene considerata poco probabile. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni o avvistamenti a contattare il 112.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

Al momento dell’allontanamento, Tatiana Tramacere indossava un jeans e un cappotto grigio. È alta un metro e 55, ha capelli rossi lisci e occhi azzurri.

La giovane lavora nel settore della pubblicità online e spesso svolge la sua attività da casa, spostandosi però con frequenza per motivi professionali.

Per gli investigatori resta aperta anche la possibilità che la ventisettenne si sia allontanata per lavoro verso un’altra città, e che non possa rispondere al cellulare per motivi ancora da chiarire.

La verifica dei movimenti del telefono e dei documenti, che avrebbe portato con sé, è una delle priorità del lavoro investigativo.

L’allarme dei familiari

I familiari descrivono Tatiana Tramacere come una ragazza indipendente, responsabile e abituata a gestire i propri spostamenti in autonomia.

Proprio questa indipendenza, inizialmente, aveva portato a non allarmarsi. Con il passare delle ore e poi dei giorni, però, la mancanza di contatti è diventata sempre più insolita. La giovane, infatti, non si allontana mai senza informare i familiari su dove si trovi.

Dopo tre giorni senza notizie e nessuna risposta dal telefono, la preoccupazione è cresciuta e le ricerche sono state intensificate. Le forze dell’ordine continuano a lavorare su ogni pista utile per rintracciare la ventisettenne.