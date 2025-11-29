Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia La Notizia: svolta per i due storici inviati

Gli inviati Max Laudadio e Stefania Petyx salutano Striscia La Notizia dopo anni di servizio, annunciando nuovi progetti professionali in arrivo.

Annuncio simultaneo degli addii

La giornata del 28 novembre segna un momento significativo per Striscia La Notizia, con l’addio simultaneo di due figure simbolo del programma: Max Laudadio e Stefania Petyx. Entrambi hanno pubblicato su Instagram un messaggio rivolto al pubblico, spiegando la volontà di chiudere una fase importante della propria carriera. Laudadio, ripercorrendo il suo lungo percorso nel tg satirico di Antonio Ricci, ha parlato di un “viaggio intenso” che lo ha fatto crescere sia professionalmente che personalmente. “Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo”, ha scritto, aggiungendo di essere al lavoro su un progetto che verrà rivelato presto. L’inviato ha sottolineato di lasciare il programma con gratitudine, precisando: “Non porto via nulla. Porto tutto con me”.

Il nuovo inizio di Stefania Petyx

Nello stesso giorno, anche Stefania Petyx, storica inviata da 21 anni e prima donna ad assumere quel ruolo nel programma, ha annunciato la sua uscita. Nota per il bassotto e l’inconfondibile impermeabile giallo, la giornalista ha spiegato di voler iniziare un nuovo capitolo professionale. “È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata”, ha dichiarato, aggiungendo però che ora sente di dover dare spazio a una fase diversa. Come il collega, ha anticipato nuovi progetti lavorativi che saranno resi noti presto, mantenendo l’impegno di continuare a raccontare storie con passione e rispetto.

Una scelta comune dopo anni di televisione

Le uscite contemporanee di Max Laudadio e Stefania Petyx rappresentano una svolta per la redazione di Striscia La Notizia, che perde due delle sue voci più riconoscibili. Entrambi spiegano che la decisione è nata dal desiderio di esplorare nuove opportunità dopo anni di impegno continuo sul campo. L’esperienza accumulata come inviati, raccontano, resterà un bagaglio prezioso anche nei percorsi che stanno per intraprendere. Il pubblico, intanto, attende di conoscere la natura dei progetti che i due professionisti hanno annunciato e che li accompagneranno nella prossima fase della loro carriera.