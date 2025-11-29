Cosenza, lapsus del medico: prescrive una “sedia elettrica” al posto della carrozzina, il web si scatena

Un medico del Cosentino scrive “sedia elettrica” in una prescrizione per fisioterapia, generando ironia e discussioni. L’intento era indicare una sedia a rotelle elettrica.

Lapsus nella ricetta scatena la viralità online

Una singolare prescrizione medica firmata da un professionista del Cosentino ha attirato l’attenzione del web dopo aver riportato la dicitura “sedia elettrica”.

Il termine, comparso su una ricetta destinata a un paziente, avrebbe dovuto indicare una sedia a rotelle dotata di funzionamento elettrico.

La frase corretta, inserita nella richiesta, era “Valutazione fisioterapica per sedia elettrica”, un’espressione che ha generato interpretazioni ironiche e perplessità.

Il contenuto è rapidamente circolato sui social, provocando commenti divertiti e critiche rivolte alla poca attenzione nella compilazione dei documenti sanitari.

Tra ironia e polemiche, il caso divide gli utenti

Secondo quanto trapelato, si tratterebbe con ogni probabilità di un semplice lapsus, un errore linguistico avvenuto durante la compilazione della prescrizione.

Il caso, però, ha scatenato opinioni contrastanti: alcuni utenti hanno scherzato sul fraintendimento, altri hanno criticato la scarsa precisione in ambito sanitario.

Situazioni simili, nel territorio di Cosenza, non sarebbero nuove.

A inizio Anni Duemila, un direttore di distretto firmò un documento per regolare i turni bagno di due dipendenti, scrivendo: “Il signor X potrà andare in bagno dalle 9:30 alle 10:30, il signor Y dalle 10:30 alle 11:30”.

Anche quell’episodio divenne oggetto di discussioni e battute, segnando un precedente curioso nella burocrazia sanitaria locale.

Il contesto sanitario e le verifiche interne

Il caso della “sedia elettrica” sarebbe già stato segnalato alla struttura interessata, che potrebbe verificare eventuali procedure per evitare fraintendimenti simili.

La prescrizione, pur rivelandosi frutto di un errore innocuo, ha evidenziato quanto un singolo termine possa alimentare confusione quando inserito in un documento ufficiale.

Il paziente avrebbe chiarito immediatamente il disguido, ottenendo la corretta indicazione per il supporto fisioterapico necessario.