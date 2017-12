Puglia, bomba carta fatta esplodere la notte di Natale distrugge panificio, paura tra la gente

Una bomba la notte di Natale fatta esplodere all’ingresso di un panificio. Per gli inquirenti è stato un atto intimidatorio che ha provocato non pochi danni all’esercizio commerciale.

La bomba carta è esplosa all’ingresso di un panificio in viale di Ponente a Cerignola. La forte esplosione si è sentita in tutto il quartiere ed ha frantumato i vetri di un condominio vicino.

Alcuni condomini, per lo spavento, sono scesi per strada. La Polizia sta indagando in queste ore per comprendere chi ha compiuto il grave episodio.