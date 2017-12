Tragico impatto tra Suv e Citroen C3, muore un uomo, il suo corpo estratto dalle lamiere

Un tremendo incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa. Un suv Mercedes e una Citroen C3, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate.

Il violento impatto ha provocato la morte a Giuseppe Marino un uomo di 63 anni. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto nel comune di Capaccio Paestum in provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori che non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

Il conducente della Citroen C3 non ha riportato ferite.