Un brutto incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Amendola a Bari. Per cause in via di accertamento, due auto una Peugeot e una Ypsilon si sono scontrare.

La Peugeot, per il forte urto, ha terminato la sua corsa contro il muro di recinzione di una villa. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 che hanno provveduto a medicare i tre feriti.

In pochi minuti il traffico in via Amendola si è bloccato.