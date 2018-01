Puglia, dramma per venditore ambulante precipita in mare con il suo motocarro e muore annegato

Un venditore ambulante di 55 anni nelle prime ore di stamane è precipitato in mare ed è morto annegato. L’uomo aveva 55 anni ed era a bordo del suo motocarro quando, per motivi in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mare.

L’uomo è caduto in mare con il motocarro ed è annegato. La tragedia è avvenuta a Taranto nelle acque del mar Piccolo nei pressi della discesa del Vasto.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia e della Guardia Costiere che sono riusciti a individuare il motocarro e tirare fuori il corpo senza vita del 55enne.

Il motocarro è stato ripescato con l’ausilio delle gru dei vigili del fuoco.