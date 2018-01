Un violentissimo tamponamento si è verificato qualche minuto fa al quartiere San Paolo.

Il conducente di un’Alfa Romeo, per cause in via di accertamento da parte delle autorità giudiziarie, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro una Fiat Punto.

Sulla Fiat Punto viaggiava un’intera famiglia. Padre, madre e due bambini sono stati subito soccorsi ed ora sono ricoverati in ospedale.