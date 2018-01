Aveva solo 39 anni Mario Amodio, ex operaio dell’Ilva e campione del mondo di karate , un carcinoma alla lingua è stato fatale

Aveva solo 39 anni Mario Amodio ex operaio dell’Ilva che lavorava nel reparto Carpenteria dello stabilimento tarantino.

Nel 2005 si era ammalato di sclerosi multipla e nel 2008 i medici avevano diagnosticato un carcinoma alla lingua che pian piano gli aveva tolto la parola.

Nel 2007 Mario Amodio era stato campione mondiale di karate contact.

L’ex operaio dell’Ilva era stato uno dei protagonista nel 2014 di una puntata della trasmissione Rai di Domenico Iannacone “I dieci comandamenti” nel 2014.

Mario Amodio aveva detto che “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”.