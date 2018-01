Puglia, gravissimo incidente nella mattinata, auto si ribalta, conducente è in fin di vita, il corpo estratto dalle lamiere

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in una strada provinciale pugliese. Un uomo è stato trasportato in fin di vita in ospedale, il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto sulla strada che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare.

Una panda condotta da un uomo di 70 anni, per cause in via di accertamento si è più volte capottata nelle campagne limitrofe a San Pietro Vernotico.

Per estrarre il corpo del conducente sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in fin di vita all’ospedale Perrino di Brindisi.