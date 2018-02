Puglia, morto il giovane centauro di 27 anni vittima ieri mattina di un terribile incidente

E’ morto oggi il centauro che ieri, per motivi ancora in via di accertamento, con la sua Suzuki è finito fuori strada.

Il ragazzo si chiamava Giulio Ingrosso e avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 26 febbraio. Il giovane stava percorrendo la strada che collega Martano a Borgagne in provincia di Lecce quando ha perso il controllo della moto.

Il giovane centauro è stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione del plesso ospedaliero Vito Fazzi di Lecce.

Il ragazzo era in come e per i medici aveva riportato ferite troppo gravi per poter riuscire a rimanere in vita.