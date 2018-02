Bari, al Libertà nota giornalista Rai Tg1 selvaggiamente aggredita dalla moglie di un boss, la donna non voleva essere intervistata

La giornalista del Tg Mariagrazia Mazzola è stata vittima di un’aggressione nel pomeriggio di oggi a Bari al quartiere Libertà.

La nota giornalista era al Libertà per intervistare la moglie di un boss. Secondo quanto raccontato dalla stessa, una donna l’avrebbe aggredita schiaffeggiandola ripetutamente al volto.

La giornalista era nelle vicinanze della parrocchia Redentore quando è stata aggredita. Mariagrazia Mazzola è stata accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico dal parroco del Redentore, don Francesco Preite.

Il primo cittadino di Bari Antonio Decaro ha così commentato l’accaduto: “Quanto accaduto è inaccettabile. Non si può tollerare una violenza di questo tipo nei confronti di una donna e di una professionista impegnata nella ricerca di notizie e approfondimenti. Ancora più se questo accade durante la visita del fondatore di Libera, che apprezzabilmente ha scelto di testimoniare il suo impegno quotidiano contro le mafie, partendo dal quartiere Libertà. Quartiere da tempo ostaggio di organizzazioni criminali che pensano di esercitare un egemonia sul territorio, attraverso anche questi episodi di violenza. Come detto più volte, noi non voltiamo la testa dall’altra parte, e non permetteremo che il nome della nostra città possa essere affiancato ad episodi di questo tipo. Quel quartiere si chiama Libertà e deve essere liberato dalla criminalità organizzata”.