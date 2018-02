Mascherati da Hulk rapinano una gioielleria, titolare uccide uno dei malviventi

Sabato pomeriggio tre rapinatori, mascherati da Hulk sono entrati in una gioielleria, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, armati e hanno provato a mettere in atto una rapina.

Il gioielliere non ci ha pensato un attimo e ha impugnato la sua pistola uccidendo uno dei rapinatori.

La gioielleria in questione, Corcione, è ubicata nel centro di Frattamaggiore dove anche tantissimi ragazzi si incontrano il sabato sera.

Gli altri malviventi si sono dati alla fuga ma sono stati bloccati da un ispettore della Polizia non in servizio in quel momento.

L’ispettore, pur con la pistola carica puntata contro di lui, ha bloccato i malviventi ed è riuscito a disarmarli.

Uno è riuscito a fuggire.