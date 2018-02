Oggi si è sfiorata una tragedia in Puglia e, precisamente, a Taranto.

Un uomo anziano era in casa e ha deciso di accender la stufa per scaldarsi un po’.. Ma poi, mentre era sul divano, il sonno ha preso il sopravvento e ha dormito fino a quando non è stato svegliato dal fumo e dalle fiamme che si erano propagate per tutta l’abitazione.

Molto spavento e una forte intossicazione ma l’uomo, comunque, è riuscito a mettersi in salvo.