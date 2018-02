Puglia momenti di panico, fuori da scuola uomo minaccia con un’accetta in mano poi si cosparge di benzina e si da fuoco

Ieri in Puglia è accaduto un episodio di estrema violenza che, per fortuna, non ha provocato feriti.

Un uomo di 53 anni a Calimera, in provincia di Lecce ha minacciato alcuni automobilisti con un’accetta e poi, appena son arrivati i carabinieri, ha minacciato di uccidersi dandosi fuoco e cospargendosi tutto il corpo di benzina.

Questo episodio è accaduto ieri alle 8.30 in via San Giovanni Bosco vicina ad una scuola.

Per fortuna in zona c’erano alcune pattuglie di carabinieri che hanno calmato l’uomo rendendolo inoffensivo per se stesso e per gli altri.