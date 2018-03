Gravissimo incidente giovane donna mette in salvo i figli, ma muore travolta dalla sua stessa auto

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Una giovane donna, Graziella Ciancio di 35 anni, ha messo in salvo i suoi bambini seduti sul sedile posteriore, ma poi è stata travolta dalla sua stessa auto.

La Fiat Panda guidata dalla giovane donna, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada ai margini di un pendio.

L’incidente è avvenuto nel Vibonese, sulla strada che congiunge da Fabrizia, nelle Serre vibonesi, a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria.

La donna travolta dalla sua stessa auto è stata subito soccorsa ma vani sono risultati i tentativi di rianimarla da parte dei medici.