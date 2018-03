Puglia, perde il controllo della moto che finisce nella campagne, giovane centauro perde la vita

Un giovane di 31 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 16,30 di oggi.

Il 31enne era a bordo della sua moto, una Honda di grossa cilindrata, che per cause in via di accertamento, ha terminato la sua corsa nelle campagne adiacenti.

Il suo corpo ha fatto un volo di alcuni metri e l’impatto con il terreno per il 31enne è stato fatale.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale San Pancrazio Salentino – Mesagne.

Un agricoltore ha visto l’accaduto ed ha subito chiamato il 118. Dopo pochi minuti, sul posto, sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.