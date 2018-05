Puglia, immane tragedia sulla circonvallazione, muore 19enne, la sua auto si schiantata contro un muro

Una immane tragedia quella che si è consumata nelle prime ore di oggi. Intorno alle 3 di notte, per cause in via di accertamento, un’auto con a bordo un giovane di soli 19 anni, si è schiantata contro un muretto.

Il ragazzo era alla guida della sua Ford Mondeo e stava percorrendo la circonvallazione di Foggia nei pressi dello svincolo per la strada provinciale per Ascoli Satriano.

Il ragazzo è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Il giovane si chiamava Giuseppe Orsitto ed era di Foggia, avrebbe compiuto 20 anni a luglio.

Secondo le forze dell’ordine le cause dell’incidente posso essere state o un improvviso malore o un colpo di sonno.