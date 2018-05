Terrore a Roma, esplode un bus Atac in pieno centro, le fiamme visibili in tutta la Capitale

Un bus dell’Atac, per cause in via di accertamento, è esploso. L’esplosione è avvenuta in via Del Tritone in pieno centro.

La fortissima esplosione ha fatto tremare i vetri delle finestre di tutta la zona. Il conducente è riuscito a far scendere tutti i passeggeri e a mettersi in salvo prima che il mezzo esplodesse.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei vigili del fuoco che dopo un po’ di tempo sono riusciti a spegnere l’incendio.

Il fumo ha invaso anche i negozi vicini. Una colonna di fumo si è alzata in cielo ed è visibile da tutta Roma.

Il comune di Roma sta cercando di informare i residente di chiudere le finestre per i fumi tossici che potrebbero essere stati sprigionati dall’incendio.