Un 30 enne è morto in seguito ad un incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, per cause in via di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che congiunge Matera a Tricarico.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 cha hanno subito compreso della gravità delle condizioni di salute del ragazzo.

Il 30enne è morto durante il trasporto in ospedale.