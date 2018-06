Un uomo di 64 anni stamattina è morto in seguito ad un incidente stradale. L’uomo stava conducendo sulla Tangenziale di Bari la sua auto quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa violentemente contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Picone in direzione Brindisi.

Sul posto, in pochissimi minuti, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.