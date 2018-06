Un brutto incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Trisorio Liuzzi a Bari. Per cause in via di accertamento, forse una mancata precedenza, due auto si sono scontrate ad un incrocio.

Una delle due auto, una Peugeot 106, si è ribaltata più volte finendo il suo percorso contro il palo di un semaforo.

La conducente è rimasta incastrata nelle lamiere. Per liberarla sono dovuti intervenire i mezzi dei vigili del fuoco.