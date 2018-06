Salvini annuncia tra due o tre settimane le forze dell’ordine saranno dotati di taser, la pistola elettrica che paralizza

Solo due o tre settimane e le forze dell’ordine avranno a disposizione il taser, la pisola elettrica che paralizza il bersaglio.

Ad annunciarlo è stato il Ministro degli Interni Salvini: «Avrò la fortuna come ministro, penso nelle prossime due o tre settimane di cominciare la sperimentazione con le pistole elettriche come in altri paesi europei per mettere in condizione i poliziotti e i Carabinieri di difendersi e di difenderci ancora meglio».

L’annuncio è avvenuto subito dopo la visita del Ministro all’ospedale San Martino di Genova.

La sperimentazione partirà in 10 comuni italiani: «Da principio partiremo in 10 comuni italiani, a inizio luglio. Poi se avrà risultati auspicati, proseguiremo a livello nazionale. Probabilmente con una dotazione del genere a Sestri Ponente sarebbe finita in modo diverso. L’unica cosa che non accetto è il pregiudizio, prima sperimenti e poi giudichi se va bene o male».