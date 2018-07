Bambino di cinque anni mentre combatte il cancro chiede ai suoi genitori: «Ai miei funerali voglio i gonfiabili, i ghiaccioli e Batman». E ora i genitori lo accontenteranno

Una storia tristissima raccontata dagli stessi genitori del piccolo Garrett, Emilie e Ryan Matthias: «Non avevamo mai parlato del suo funerale, ma lui, nonostante avesse solo cinque anni, era consapevole di dover morire. È proprio per questo che ha voluto scrivere il suo stesso necrologio, indicando le sue ultime volontà».

Il piccolo ha lottato per nove mesi contro il cancro e durante le terapie, nonostante la sua età, aveva capito quale sarebbe stato l’epilogo e così aveva chiesto: «Quando morirò, vorrei essere cremato come accadeva alla mamma di Thor, e le mie ceneri dovranno essere poste su un albero, così nella prossima vita potrei diventare un gorilla. Vorrei anche un funerale con i gonfiabili e i tappeti elastici, con i ghiaccioli e con Batman».

La mamma ora spiega: «Non ci siamo inventati niente, queste sono davvero le sue parole e rileggerle ci fa sentire come se fosse ancora qui, accanto a no. funerale si terrà sabato 14 luglio e faremo di tutto per riporre le sue ceneri in un albero in un’area protetta».