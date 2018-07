Carabiniere e vigilante travolti e uccisi mentre rilevavano un incidente: grave un altro carabiniere

Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d’Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di lavoro, mentre erano in corso degli accertamenti per un incidente stradale: uno dei militari e la guardia giurata, sono deceduti. Un altro militare è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. I tre sono stati investiti da una Golf guidata da un 26enne di Sant’Antimo che procedeva ad alta velocità. Altri due carabinieri si sono salvati lanciandosi tra le sterpaglie ai bordi della strada.

La pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna era intervenuta per procedere ai rilievi di un lieve incidente tra una Opel Zafira e una Hyundai Atos nei pressi dell’uscita di Pomigliano d’Arco. Subito dopo era giunta di supporto una pattuglia di militari della compagnia di Nola. Quando le operazioni erano quasi terminate è arrivata a velocità sostenuta la Golf che ha travolto l’appuntato scelto in servizio a Castello di Cisterna, il vicebrigadiere in servizio a Nola e il conducente dell’Atos: quest’ultimo, un 50enne di Quadrelle, è deceduto sul colpo; l’appuntato è stato trasportato all’ospedale Cardarelli ma ha perso la vita poco dopo; il vicebrigadiere è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita.

La Golf incriminata è stata sottoposta a sequestro, il conducente è stato denunciato per omicidio stradale. Indagini della Polstrada di Nola.