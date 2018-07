Bari, attimi di terrore a Japigia, appartamento in fiamme, donna salvata miracolosamente da pompieri

Un forte incendio si è sviluppato in un appartamento di via Troisi. Le fiamme hanno invaso completamente la casa distruggendo in gran parte parecchie stanze e costringendo una donna a rifugiarsi sul balcone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco con autobotte e autoscala, gli agenti della Polizia Locale e anche un ambulanza del 118 di passaggio in zona. I Vigili del Fuoco hanno bloccato sul balcone l’anziana salvandola che aveva una pezza bagnata per non respirare i fumi. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso.