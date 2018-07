Un uomo è morto intorno alle 13 di oggi per un incidente stradale verificatosi in Puglia. L’uomo era alla guida della sua moto e per cause in via di accertamento si è scontrato frontalmente contro un’auto che proveniva in senso opposto.

L’uomo, un cinquantenne, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto sulla statale 17 che collega Lucera a Campobasso nei pressi dell’uscita per Volturino.