Un incendio è divampato in pochissimi minuti in uno degli hotel più conosciuti a Foggia, l’Hotel President in viale degli Aviatori.

La struttura è in disuso da anni ma è diventata nell’ultimo periodo rifugio per persone di varie etnie. L’incendio è visibile in alcune zone della città. Non si sa, se al momento dell’incendio, vi erano persone al di dentro della struttura.