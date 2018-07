Puglia, pauroso scontro frontale, feriti giovane donna e bimba di un anno, grave 60enne

Pauroso incidente si è verificato in Puglia. Due auto, per motivi in via di accertamento, si sono scontrate. Le auto coinvolte sono un’Alfa 147 e una Fiat Seicento di colore rosso.

Sull’Alfa 147 viaggiava un uomo, con la moglie e la figlia di un anno, sulla Fiat Seicento una coppia di sessantenni.

L’incidente è avvenuto nella nottata di ieri sulla strada che collega Lecce a Maglie nei pressi dello svincolo per Melignano. Feriti la giovane donna e la bimba di un anno che viaggiavano sull’Alfa 147.

Più serie le condizioni della donna che viaggiava sulla Fiat Seicento. Le sue condizioni sono state ritenute dai sanitari gravi. La donna è stata trasferita in codice rosso all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.