Un camionista barese di 62 anni che si chiamava Bartolomeo Nitti è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea in provincia di Ferrara.

L’uomo era alla guida del suo camion quando, per cause in via di accertamento, un altro camion che trasportava sabbia ha invaso la sua corsia.

L’impatto è stato tremendo e fatale per il camionista barese. Gravemente ferito l’altro camionista.