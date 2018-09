Previsioni meteo, super caldo in arrivo, temperature eccezionali, l’estate non è finita

L’estate non sta finendo, anzi. Una nuova ondata di calore colpirà l’Italia già dalle prossime ore con temperature ben al di sopra delle medie stagionali di 5-7gradi.

A renderlo noto il meteorologo i 3bmeteo Francesco Nucera: “L’alta pressione sub tropicale prenderà pieno possesso del Mediterraneo secondo uno scenario tipico da estate inoltrata”.

Il meteorologo ha spiegato che: “Arriverà un promontorio anticiclonico dal Nord Africa e ci porterà un vero e proprio colpo di coda dell’estate. L’aria calda in risalita dal Nord Africa porterà un deciso aumento delle temperature, che si porteranno localmente anche oltre i 30°C, in particolar modo al Nord e sul medio-alto versante tirrenico. Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana, 32/34°C su interne toscane, Umbria e Sardegna meridionale. Molto caldo anche sulle Alpi con punte di oltre 25°C a 1000m e zero termico diurno fin oltre i 4000m, come accade in pieno luglio.

Da giovedì l’alta pressione subirà una flessione sul suo bordo settentrionale consentendo il passaggio della coda di una perturbazione con qualche acquazzone o temporale al Nord e marginalmente sulla Toscana. La situazione meteo rimarrà invariata sul resto della Penisola. L’ondata di caldo andrà così attenuandosi a partire dalle regioni del Nord Italia