Intorno alle 14 di oggi all’incrocio di via Giulio Petroni con via degli Alfaraniti si è verificato un violentissimo incidente.

Due auto, per motivi in via di accertamento forse per una mancata precedenza, due auto si sono urtate. Una delle autovetture si è ribaltata ed ha impattato contro un’altra auto in sosta.

Sul posto diversi mezzi di soccorso che hanno subito predisposto il ricovero di due passeggeri delle auto. Non si conoscono con esattezza le condizioni dei due feriti.